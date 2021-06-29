Парагвай уточнил, что будут принимать касательно биткоина

Парагвай не планирует придавать биткоину статус законного платежного средства, а собирается разработать «эффективное» регулирование криптовалют. Об этом конгрессмен Карлос Рехала заявил в интервью Reuters , пишет Forklog.

Фото: triplook.me

Не так, как в Сальвадоре

«Это законопроект о цифровых активах, и он отличается от инициативы Сальвадора, поскольку они принимают биткоин в качестве законной валюты, а в Парагвае будет невозможно сделать что-то подобное», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, власти намерены привлечь к разработке нормативной базы регулирующие органы и банки.

Рехала добавил, что Парагвай хочет быть «дружественной к криптовалютам страной».

Предыстория

Ранее конгрессмен анонсировал законопроект, касающийся биткоина. По его словам, документ представят в парламенте 14 июля.

Профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке, предупредивший о крахе экономики Сальвадора после легализации цифрового золота, назвал идею о регулировании «отличной».

It looks like the backlash to El Salvador's #Bitcoin legal tender (actually, FORCED tender) law has scared some sense into Paraguayan Congressman @carlitosrejala. He now admits that he's not trying to make bitcoin legal tender. Good idea.https://t.co/t4eKL7CKZ3 — Steve Hanke (@steve_hanke) June 27, 2021

Ранее парламент Сальвадора принял законопроект о признании биткоина законным средством расчетов.

25 июня глава государства Найиб Букеле представил криптовалютный кошелек Chivo. После регистрации в приложении каждый взрослый житель Сальвадора получит $30 в биткоине.

Американский оператор криптовалютных банкоматов Athena Bitcoin уже заявил о планах развернуть 1500 устройств на территории страны.