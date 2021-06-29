37% украинцев проводят оплату с помощью токенизированных карт, 57% хотели бы использовать эту технологию — Mastercard

Международная платежная система Mastercard отмечает тренд популярности токенизированных карт в Украине — 37% украинцев уже оплачивают через NFC, а 57% хотели бы пользоваться этой технологией в будущем. Об этом говорилось на пресс-конференции компании, которая прошла во Львове в субботу, 26 июня.

37% украинцев проводят оплату с помощью токенизированных карт, 57% хотели бы использовать эту технологию — Mastercard
Фото: finclub.net

Ключевые тренды безналичных платежей

По данным исследования отношения украинцев к безналичным платежам, проведенного компанией InMind по заказу Mastercard в июне 2021 года, 30% украинцев в 2021 году впервые начали пользоваться бесконтактной оплатой и 21% впервые начали пользоваться оплатой через технологию NFC.

Доля NFC-оплат в общем объеме оплат в физическом ритейле в Украине, по данным Mastercard, составляет 37%.

«По NFC оплате мы стабильно входим в топ стран мира по количеству таких транзакций… Мы также входим в перечень стран-лидеров европейского региона по количеству расчетов носимыми устройствами», — отметила, в свою очередь, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

«Из месяца в месяц мы наблюдаем активный стабильный тренд роста и вовлечения новых клиентов в сервисы Google Pay и Apple Pay. Мы сегодня говорим о миллионах клиентов, которые пользуются NFC-технологиями в Украине. Мы готовы прогнозировать, что в ближайшее время количество токенизированных карт в Украине достигнет цифры в 10 млн», — подчеркнул вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.

Количество токенизированных карт в Украине в ближайшем будущем достигнет 10 млн.

По его словам, это отражает спрос на технологию, уже работающую на украинском рынке: «Уже каждая вторая оплата по картам Mastercard в Украине — это цифровая оплата с NFC или онлайн. При этом NFC оплаты составляют 37% от всего объема безналичных транзакций по картам Mastercard в физическом ритейле. Это один из самых высоких показателей в Европе: мы опережаем такие страны, как Польша, Германия, Нидерланды и многие другие».

Контекст

Исследование отношения украинцев к безналичным платежам проведено компанией InMind по заказу Mastercard в июне 2021 года методом онлайн-опроса. В опросе участвовали 1507 респондентов в возрасте 18?60 лет, которые проживают в городах с численностью населения от 50 тыс. человек.

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