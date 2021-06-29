Coinbase получила лицензию на хранение криптовалюты в Германии

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила разрешение Федерального управления финансового надзора Германии на хранение криптовалюты, что позволяет площадке продолжить обслуживать клиентов на территории страны. Об этом пишет РБК.

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Реакция акций

После этого стоимость акций криптобиржи выросла на 5% и достигла отметки $237.

Акции Coinbase торгуются на фондовой бирже NASDAQ с 14 апреля 2021 года. Сразу после открытия торгов стоимость акций достигла $381 при установленной справочной цене в $250.

За несколько часов акции подорожали на 12,5% до $429,5, но затем котировки снизились до локального минимума — $315. Цена закрытия в первый день торгов составила $328,28.

Предыстория

В конце 2019 года парламент Германии обязал все организации, которые хранят криптовалюту, получать лицензию на осуществление деятельности в BaFin. Coinbase стала первой криптобиржей, которая получила эту лицензию.

24 июня стало известно, что Coinbase получила разрешение на работу в Японии. Дочерняя компания криптобиржи получила соответствующую лицензию в японском Агентстве финансовых услуг (FSA), которое контролирует финансовую деятельность на территории страны.

15 апреля акции Coinbase на бирже NASDAQ в первые минуты торгов взлетели на 71% до отметки $428,9.

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.