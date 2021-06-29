Coinbase получила лицензию на хранение криптовалюты в Германии

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила разрешение Федерального управления финансового надзора Германии на хранение криптовалюты, что позволяет площадке продолжить обслуживать клиентов на территории страны. Об этом пишет РБК.

Coinbase получила лицензию на хранение криптовалюты в Германии
Фото: bbc.com

Реакция акций

После этого стоимость акций криптобиржи выросла на 5% и достигла отметки $237.

Акции Coinbase торгуются на фондовой бирже NASDAQ с 14 апреля 2021 года. Сразу после открытия торгов стоимость акций достигла $381 при установленной справочной цене в $250.

За несколько часов акции подорожали на 12,5% до $429,5, но затем котировки снизились до локального минимума — $315. Цена закрытия в первый день торгов составила $328,28.

Предыстория

В конце 2019 года парламент Германии обязал все организации, которые хранят криптовалюту, получать лицензию на осуществление деятельности в BaFin. Coinbase стала первой криптобиржей, которая получила эту лицензию.

24 июня стало известно, что Coinbase получила разрешение на работу в Японии. Дочерняя компания криптобиржи получила соответствующую лицензию в японском Агентстве финансовых услуг (FSA), которое контролирует финансовую деятельность на территории страны.

15 апреля акции Coinbase на бирже NASDAQ в первые минуты торгов взлетели на 71% до отметки $428,9.

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ипотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУИпотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУ
Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадьюКиевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью
Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Суд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторамСуд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторам
ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиардаОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск спровоцировал новый скачок криптовалютыИлон Маск спровоцировал новый скачок криптовалюты
Гвинея получила возможность нарастить экспорт бокситовГвинея получила возможность нарастить экспорт бокситов
Украина возьмет у Германии взаймы еще 250 млн евроУкраина возьмет у Германии взаймы еще 250 млн евро
Маск: В планах Tesla возобновить прием оплаты биткоинами. Курс криптовалюты пошел вверхМаск: В планах Tesla возобновить прием оплаты биткоинами. Курс криптовалюты пошел вверх
В Германии неожиданно сократилось промпроизводствоВ Германии неожиданно сократилось промпроизводство
В Германии дефицит квалифицированных рабочих может помешать восстановлению экономикиВ Германии дефицит квалифицированных рабочих может помешать восстановлению экономики
Coinbase позволит оплачивать криптовалютой покупки через Apple и Google PayCoinbase позволит оплачивать криптовалютой покупки через Apple и Google Pay
PayPal откроет вывод криптовалюты на сторонние кошелькиPayPal откроет вывод криптовалюты на сторонние кошельки
В Германии состоялась рекордная M&A сделкаВ Германии состоялась рекордная M&A сделка
Ломосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕСЛомосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости