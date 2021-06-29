Coinbase получила лицензию на хранение криптовалюты в Германии
Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила разрешение Федерального управления финансового надзора Германии на хранение криптовалюты, что позволяет площадке продолжить обслуживать клиентов на территории страны. Об этом пишет РБК.
Реакция акций
После этого стоимость акций криптобиржи выросла на 5% и достигла отметки $237.
Акции Coinbase торгуются на фондовой бирже NASDAQ с 14 апреля 2021 года. Сразу после открытия торгов стоимость акций достигла $381 при установленной справочной цене в $250.
За несколько часов акции подорожали на 12,5% до $429,5, но затем котировки снизились до локального минимума — $315. Цена закрытия в первый день торгов составила $328,28.
Предыстория
В конце 2019 года парламент Германии обязал все организации, которые хранят криптовалюту, получать лицензию на осуществление деятельности в BaFin. Coinbase стала первой криптобиржей, которая получила эту лицензию.
24 июня стало известно, что Coinbase получила разрешение на работу в Японии. Дочерняя компания криптобиржи получила соответствующую лицензию в японском Агентстве финансовых услуг (FSA), которое контролирует финансовую деятельность на территории страны.
15 апреля акции Coinbase на бирже NASDAQ в первые минуты торгов взлетели на 71% до отметки $428,9.
Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.