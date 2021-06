Американский бизнесмен Кийосаки предупредил инвесторов о крупнейшем крахе. Советует покупать биткоин

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предупредил инвесторов о крупнейшем крахе в истории и посоветовал покупать больше биткоинов, золота и серебра. Об этом он написал в Твитере.

Фото: bitnovosti.com

По мнению Кийосаки, покупка биткоинов, золота и серебра поможет пережить тяжелые времена. Сейчас лучшее время для подготовки к краху, добавил Кийосаки.

The best time to prepare for a crash is before the crash. The biggest crash in world history is coming. The good news is the best time to get rich is during a crash. Bad news is the next crash will be a long one. Get more gold, silver, and Bitcoin while you can. Take care.