Золото дешевеет на фоне заявлений руководства ФРС

Цены на золото снижаются в понедельник, поскольку инвесторы воздерживаются от крупных сделок и оценивают смешанные сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Об этом пишет Іnvesting.

Фото: rbc.ua

Цены на золото

Спотовая цена на золото снизилась на 0,23% до $1.776,17? за тройскую унцию к 12:53.

«Золото страдает от кризиса доверия… и испытывает трудности с возвращением на уровень $1.800», — сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Напомним

После заседания ФРС 16 июня золото показало худшую сессию за пять месяцев, однако затем глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что инфляция будет не единственным фактором в принятии решения об уровне ставки.

Индекс доллара

Тем временем индекс доллара к корзине из шести основных валют снижается примерно на 0,1%, что ограничивает потери золота.

Внимание рынка теперь направлено на отчет министерства труда США , который будет опубликован в пятницу. Ожидается, что он укажет на рост занятости в июне на 675.000 рабочих мест после повышения на 559.000 в мае.

Как изменились цены на металлы

Палладий подорожал на 0,27% до $2.644,21?? за унцию. Серебро снизилось на 0,16% до $26,03? за унцию, платина — на 1,13% до $1.098,5 за унцию.