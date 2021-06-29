Крупные банки США увеличат дивиденды на 10%

Удачно пройдя в минувший четверг стреcс-тесты ФРС, крупнейшие в США инвестиционные банки, такие как Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley вскоре смогут выплачивать самые большие дивиденды среди других банков. Об этом пишет Investing со ссылкой на Barron’s.

Крупные банки США увеличат дивиденды на 10%
Фото: mind.ua

Объявления о дивидендных планах банков следует ожидать уже сегодня.

Вероятность увеличения дивидендов и программ обратного выкупа акций помогла банковскому сектору вырасти в прошлую пятницу на 1,5%.

Размер дивидендов

Что касается размера дивидендов банков, то по словам аналитика Barclays Джейсона Голдберга, они должны быть в диапазоне 2% после того как вырастут в 20 крупных банках, как ожидается, в среднем на 10%.

Если говорить о каждом банке конкретно, то Wells Fargo может повысить квартальные дивиденды с 10 центов до 25 центов на акцию, то есть на 150%, что приведет к доходности 2,2%. Но это лишь частично компенсирует резкое сокращение дивидендов банка в прошлом году, когда его ежеквартальные выплаты упали с высокого уровня — 51 цента на акцию. На этих новостях акции Wells Fargo в минувшую пятницу выросли на 2,7% до $46,38.

Goldman и Morgan Stanley, которые получали прибыль во время пандемии за счет надежных условий для торгов и инвестиционного банкинга, также могут резко увеличить свои дивиденды.

Новые квартальные дивиденды Goldman оцениваются аналитиком по $2 на акцию по сравнению с прежними $1,25. А доходность составит 2,2%. Акции Goldman выросли в пятницу на 2 цента до $368,77.

Ежеквартальные выплаты Morgan Stanley могут вырасти с 35 центов до 55 центов, а доходность составит 2,5%. Его акции выросли на 1,5% в пятницу до $88,40.

Лидер банковской отрасли — JPMorgan Chase & Co может увеличить дивиденды с 90 центов до $1 на акцию, что даст доходность 2,6% при цене акций $154.

По оценкам Голдберга, выплаты дивидендов Bank of America могут вырасти с 18 центов до 22 центов в квартал при доходности 2,1%, а дивиденды Citigroup могут вырасти с 51 цента до 56 центов в квартал при доходности 2,2%.

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