Акции Virgin Galactic подорожали еще на 10%

Акции Virgin Galactic утром 28 июня подорожали на премаркете еще на 9,9% и на 11:02 торговались на уровне $61,48 за акцию. Об этом пишет РБК.

Фото: naukatehnika.com

Как изменилась стоимость

Котировки аэрокосмической компании начали расти на предыдущих торгах в пятницу после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обновило лицензию Virgin Galactic, разрешив ей полеты в космос с пассажирами на борту.

Раньше компания могла делать запуски только с участием профессиональных пилотов.

25 июня по итогам сессии котировки бумаг компании выросли на 38,87%, на конец дня их цена составила $55,91.

Причина роста акций

На решение FAA повлиял успешный тестовый запуск корабля SpaceShipTwo Unity, который состоялся 22 мая.

Изначально компания планировала этот полет на февраль 2021 года, но потом перенесла его на май, сообщив, что ей понадобится провести дополнительные тестовые проверки.

Полученное разрешение означает, что Virgin Galactic сможет провести первый коммерческий полет уже летом.

Полет в космос

Как сообщает CNBC, полет может состояться уже 4 июля, при этом в космос может отправиться сам основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

В результате он обгонит создателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует совершить полет на корабле Blue Origin 20 июля.

Что известно о Virgin Galactic

Virgin Galactic — первая в мире публичная компания из сферы космического туризма.

Ранее она продавала билеты на полет в космос — их купили 600 человек по $250 тыс.

После гибели летчика-испытателя в 2014 году продажи были приостановлены. Сейчас компания проводит только тестовые запуски, но не коммерческие.