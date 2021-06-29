Акции Virgin Galactic подорожали еще на 10%

Акции Virgin Galactic утром 28 июня подорожали на премаркете еще на 9,9% и на 11:02 торговались на уровне $61,48 за акцию. Об этом пишет РБК.

Акции Virgin Galactic подорожали еще на 10%
Фото: naukatehnika.com

Как изменилась стоимость

Котировки аэрокосмической компании начали расти на предыдущих торгах в пятницу после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обновило лицензию Virgin Galactic, разрешив ей полеты в космос с пассажирами на борту.

Раньше компания могла делать запуски только с участием профессиональных пилотов.

25 июня по итогам сессии котировки бумаг компании выросли на 38,87%, на конец дня их цена составила $55,91.

Причина роста акций

На решение FAA повлиял успешный тестовый запуск корабля SpaceShipTwo Unity, который состоялся 22 мая.

Изначально компания планировала этот полет на февраль 2021 года, но потом перенесла его на май, сообщив, что ей понадобится провести дополнительные тестовые проверки.

Полученное разрешение означает, что Virgin Galactic сможет провести первый коммерческий полет уже летом.

Полет в космос

Как сообщает CNBC, полет может состояться уже 4 июля, при этом в космос может отправиться сам основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

В результате он обгонит создателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует совершить полет на корабле Blue Origin 20 июля.

Что известно о Virgin Galactic

Virgin Galactic — первая в мире публичная компания из сферы космического туризма.

Ранее она продавала билеты на полет в космос — их купили 600 человек по $250 тыс.

После гибели летчика-испытателя в 2014 году продажи были приостановлены. Сейчас компания проводит только тестовые запуски, но не коммерческие.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ипотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУИпотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУ
Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадьюКиевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью
Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Суд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторамСуд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторам
ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиардаОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Мем-акции датского биотеха Orphazyme рухнули на 36%Мем-акции датского биотеха Orphazyme рухнули на 36%
Акции малоизвестной датской компании взлетели на 1387%. Причина — неизвестнаАкции малоизвестной датской компании взлетели на 1387%. Причина — неизвестна
Китайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в СШАКитайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в США
Гречка, рис и манка значительно подорожали - цены на крупиГречка, рис и манка значительно подорожали - цены на крупи
Акции криптобиржи Coinbase упали ниже цены размещенияАкции криптобиржи Coinbase упали ниже цены размещения
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
Украинский пенсионный фонд купил акции Apple IncУкраинский пенсионный фонд купил акции Apple Inc
Планы администрации Байдена обвалили акции табачных компанийПланы администрации Байдена обвалили акции табачных компаний
NASDAQ запустит торговлю опционами на акции CoinbaseNASDAQ запустит торговлю опционами на акции Coinbase
Джек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властейДжек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властей
Последние новости
Подгружаем последние новости