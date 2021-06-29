ЦБ Швейцарии не планирует выпуск цифрового франка. Необходимости нет

Национальный банк Швейцарии (SNB) не планирует выпуск цифрового франка, хотя и проводит исследования в области CBDC. Об этом заявил главный экономист учреждения Карлос Ленц, пишет Forklog со ссылкой на Handelszeitung.

ЦБ Швейцарии не планирует выпуск цифрового франка. Необходимости нет
Фото: investing.com

Необходимости в цифровой валюте нет

Ленц отметил, что существующая платежная система работает хорошо и, соответственно, необходимости в цифровой валюте нет.

«Все исследования и пилоты, которые SNB сейчас выполняет с Банком международных расчетов и Ц Б Франции, относятся к цифровым валютам для крупных клиентов, таких как банки. Но дело не в реализации на уровне продукта. В настоящее время нет планов по внедрению CBDC. Это относится и к оптовым платежам», — сказал представитель центробанка.

По его словам, нет никого риска вытеснения франка другими валютами, если Швейцария останется в стороне от развития цифровых денег.

Ленц напомнил, что подобные дискуссии были, когда вводился евро.

Рассуждая относительно возможных технологических основ для цифрового франка, экономист заявил, что теоретически их существует множество. Одной из них является технология распределенного реестра.

«Однако блокчейн очень неэффективен. Я не думаю, что децентрализованное решение является идеальным», — заключил Ленц.

Напомним

Ранее правительство Швейцарии не обнаружило преимуществ от выпуска розничной CBDC, но признало определенную выгоду от ее оптового варианта. Эту позицию разделил и SNB.

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