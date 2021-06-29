В Британии запретили работу криптовалютной биржи Binance

Binance в ответ заявила, что использует «совместный подход в работе с регулирующими органами» и «очень серьезно относится» к обязательствам по соблюдению требований.

Компания добавила, что уведомление FCA «не имеет прямого влияния на услуги, предоставляемые на Binance.com», поскольку Binance Markets является отдельной организацией.

Британская структура криптобиржи не получила регистрацию для работы с криптовалютами, которую осуществляет FCA. Она подавала заявку, чтобы зарегистрироваться в качестве криптовалютной компании у регулятора, но в мае отозвала ее, пишет FT со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

Регулятор подтвердил, что заявка была отклонена «после интенсивного взаимодействия с FCA».

Как отмечает FT, при принятии решений по заявкам о регистрации криптовалютных компаний FCA основывается на данных отчетов по контролю и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Напомним

Лондонская компания Binance Markets имела разрешение FCA на предоставление потребителям инвестиционных услуг в традиционных валютах. Этого Binance добилась, купив финансовую компанию, которая уже была зарегистрирована в регуляторе. Сделка была одобрена FCA в июне 2020 года, согласно открытым документам. С января FCA обязало все компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютами, зарегистрироваться и показать, что они соблюдают правила борьбы с отмыванием денег, передает Reuters. По данным регулятора, на начало июня зарегистрировались только пять компаний, большинство из них еще не выполнили требования.