В Британии запретили работу криптовалютной биржи Binance
FCA объявило о недопустимости деятельности одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Binance и ее подразделения на территории страны.
Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) объявило о недопустимости деятельности одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Binance и ее подразделения на территории страны и предупредило об этом пользователей платформы для торговли криптовалютами. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Financial Times.
Жесткие меры
Вмешательство британского финансового регулятора стало одним из самых значительных шагов, предпринятых регуляторами мира против Binance, компании по цифровым активам с дочерними компаниями по всему миру.
FCA заявило, что британская компания биржи Binance Markets «не должна без предварительного письменного согласия FCA осуществлять какую-либо регулируемую деятельность».
В предупреждении также указывается, что «ни одна другая организация в группе Binance не имеет какой-либо формы британского разрешения, регистрации или лицензии на осуществление регулируемой деятельности в Великобритании».
На своем веб-сайте и в каналах социальных сетей биржа должна уведомить, что Binance Markets не имеет права осуществлять деятельность в Великобритании. Она также должна обеспечить безопасность и хранение всех записей о британских пользователях и проинформировать об этом FCA до 2 июля.
Регулятор не объяснил, почему он принял эти меры.
Ответ Binance
Binance в ответ заявила, что использует «совместный подход в работе с регулирующими органами» и «очень серьезно относится» к обязательствам по соблюдению требований.
Компания добавила, что уведомление FCA «не имеет прямого влияния на услуги, предоставляемые на Binance.com», поскольку Binance Markets является отдельной организацией.
Британская структура криптобиржи не получила регистрацию для работы с криптовалютами, которую осуществляет FCA. Она подавала заявку, чтобы зарегистрироваться в качестве криптовалютной компании у регулятора, но в мае отозвала ее, пишет FT со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.
Регулятор подтвердил, что заявка была отклонена «после интенсивного взаимодействия с FCA».
Как отмечает FT, при принятии решений по заявкам о регистрации криптовалютных компаний FCA основывается на данных отчетов по контролю и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Напомним
Лондонская компания Binance Markets имела разрешение FCA на предоставление потребителям инвестиционных услуг в традиционных валютах. Этого Binance добилась, купив финансовую компанию, которая уже была зарегистрирована в регуляторе. Сделка была одобрена FCA в июне 2020 года, согласно открытым документам.
С января FCA обязало все компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютами, зарегистрироваться и показать, что они соблюдают правила борьбы с отмыванием денег, передает Reuters. По данным регулятора, на начало июня зарегистрировались только пять компаний, большинство из них еще не выполнили требования.
Binance — один из ключевых операторов на быстро развивающемся крипторынке. Она предлагает широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, фондовыми токенами, а также сберегательные счета и кредитование.
Binance Markets была создана год назад по плану запуска ориентированной на Великобританию биржи Binance UK, которая была бы «ограждена кольцом» от глобальных операций, отмечает со ссылкой на публичные документам и двух собеседников FT. Хотя FCA ограничила Binance в предоставлении услуг в Великобритании, британские граждане могут получить доступ к услугам Binance в других юрисдикциях.
Кто против Binance
На минувшей неделе японский финансовый регулятор (Агентство финансовых услуг) предупредил, что Binance осуществляет несанкционированную торговлю криптовалютами с японскими гражданами.
В апреле германский регулятор предупредил инвесторов, что Binance нарушила правила обращения с ценными бумагами при запуске торговли фондовыми токенами. Биржа не смогла обжаловать это решение. BaFin заявил, что биржа рискует быть оштрафованной за предложение цифровых токенов без проспекта инвестора, уточняет Reuters.
В мае агентство Bloomberg сообщило, что чиновники Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов, занимающиеся расследованием отмывания денег и налоговых преступлений, запросили информацию у лиц, имеющих представление о бизнесе Binance.