Приватбанк восстановил работу и вернул деньги клиентам

В Приватбанке заявили, что полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Об этом сообщила пресс-служба банка на странице в фейсбук.

Приватбанк восстановил работу и вернул деньги клиентам
Фото: delo.ua

Там отметили, что приложат все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций.

«Приносим свои извинения за временные неудобства, спасибо за чрезвычайное терпение и поддержку всем», — говорится в сообщении.

Информацию банка подтверждают читатели «Минфина». «…перевірив свій рахунок — є таке, 2 рази списали кошти ((((Без паніки — все владнається!) І, сьогодні кошти повернуто на карту!», — написал пользователь под ником VetalS76.

Предыстория

Ранее «Минфин» сообщал, что 26 июня держатели карт Приватбанка начали жаловаться на то, что с карт начали несанкционированно списывать деньги. Суммы называли разные — от 5 тысяч до 16 тысяч гривен.

В пресс-службе заявили, что это несистемный сбой, который затронул ограниченное количество клиентов.

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