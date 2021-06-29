Приватбанк восстановил работу и вернул деньги клиентам

В Приватбанке заявили, что полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Об этом сообщила пресс-служба банка на странице в фейсбук.

Фото: delo.ua

Там отметили, что приложат все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций.

«Приносим свои извинения за временные неудобства, спасибо за чрезвычайное терпение и поддержку всем», — говорится в сообщении.

Информацию банка подтверждают читатели «Минфина». «…перевірив свій рахунок — є таке, 2 рази списали кошти ((((Без паніки — все владнається!) І, сьогодні кошти повернуто на карту!», — написал пользователь под ником VetalS76.

Предыстория

Ранее «Минфин» сообщал, что 26 июня держатели карт Приватбанка начали жаловаться на то, что с карт начали несанкционированно списывать деньги. Суммы называли разные — от 5 тысяч до 16 тысяч гривен.

В пресс-службе заявили, что это несистемный сбой, который затронул ограниченное количество клиентов.