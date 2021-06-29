Компании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардов

За первые шесть месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO около $350 млрд. Об этом со ссылкой на собственные данные пишет агентство Bloomberg.

Рекорд побит

Таким образом мировой рынок IPO побил рекорд второй половины прошлого года, когда объем первичных размещений составил порядка $282 млрд, сообщает Forbes.

Бум IPO