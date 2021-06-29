Компании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардов
За первые шесть месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO около $350 млрд.
За первые шесть месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO около $350 млрд. Об этом со ссылкой на собственные данные
Рекорд побит
Таким образом мировой рынок IPO побил рекорд второй половины прошлого года, когда объем первичных размещений составил порядка $282 млрд, сообщает Forbes.
Бум IPO
Глобальный бум IPO начался в 2020 году на фоне пандемии коронавируса: на рынке тогда доминировали технологии для удаленной работы и домашних развлечений, пишет Bloomberg.
Теперь особый интерес инвесторов также привлекают компании, специализирующиеся на возобновляемой энергетике, и онлайн-ретейлеры, отмечает агентство.
Крупнейшее размещение
Технологические компании продолжают пользоваться популярностью. Одним из крупнейших первичных размещений 2021 года в США может стать листинг китайского сервиса по вызову такси Didi, который ожидает получить в ходе IPO в Нью-Йорке оценку более чем в $60 млрд и привлечь более $4 млрд.
Рекордные показатели первичных размещений в текущем году во многом обусловлены растущими фондовыми рынками и активностью частных инвесторов, готовых покупать акции любимых компаний, отмечает Bloomberg.
При этом интерес к SPAC, который наблюдался в прошлом году, постепенно спадает: если в первом квартале 2021 года на их долю пришлась почти половина от привлеченных на IPO средств, то теперь показатель составляет примерно 13%.
Росту рынка IPO, как пишет агентство, также способствуют денежные вливания в экономики стран со стороны центральных банков.