Компании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардов

За первые шесть месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO около $350 млрд.

Компании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардов
Фото: currency.com

За первые шесть месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO около $350 млрд. Об этом со ссылкой на собственные данные пишет агентство Bloomberg.

Рекорд побит

Таким образом мировой рынок IPO побил рекорд второй половины прошлого года, когда объем первичных размещений составил порядка $282 млрд, сообщает Forbes.

Бум IPO

Глобальный бум IPO начался в 2020 году на фоне пандемии коронавируса: на рынке тогда доминировали технологии для удаленной работы и домашних развлечений, пишет Bloomberg.

Теперь особый интерес инвесторов также привлекают компании, специализирующиеся на возобновляемой энергетике, и онлайн-ретейлеры, отмечает агентство.

Крупнейшее размещение

Технологические компании продолжают пользоваться популярностью. Одним из крупнейших первичных размещений 2021 года в США может стать листинг китайского сервиса по вызову такси Didi, который ожидает получить в ходе IPO в Нью-Йорке оценку более чем в $60 млрд и привлечь более $4 млрд.

Рекордные показатели первичных размещений в текущем году во многом обусловлены растущими фондовыми рынками и активностью частных инвесторов, готовых покупать акции любимых компаний, отмечает Bloomberg.

При этом интерес к SPAC, который наблюдался в прошлом году, постепенно спадает: если в первом квартале 2021 года на их долю пришлась почти половина от привлеченных на IPO средств, то теперь показатель составляет примерно 13%.

Росту рынка IPO, как пишет агентство, также способствуют денежные вливания в экономики стран со стороны центральных банков.

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