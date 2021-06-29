Цены на недвижимость пойдут вверх. На сколько подорожает жилье

Стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынках осенью в среднем может подняться на 5?7%, а к концу года — на 10%. Такой прогноз сделал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, пишет UBR.ua.

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«Затишье перед бурей»

«Сейчас мы уже чувствуем этот рост в определенных сегментах… Летом еще будет затишье… А уже к концу августа, сентябрь-октябрь рынок будет более активен. Я думаю, что будет изменение стоимости в сторону увеличения», — рассказал эксперт.

При этом он уточнил, что на первичном рынке есть своя специфика. Если недвижимость уже введена в эксплуатацию, то это уже почти вторичный рынок. А стоимость объектов на разных этапах разная, и это не подорожание, а цена, зависимая от меры готовности.

«В целом также будет 5?7% и на первичном рынке. А к концу года около 10%», — отметил глава АСНУ.

Инвестиции

Также он подчеркнул, что цены будут увеличиваться не только от роста спроса — граждане выбирают недвижимость как более стабильный рынок для инвестирования.

«Всегда можно получать от него доход или продать и вернуть деньги», — добавил Пита.

К тому же влияет рост инфляции и увеличение денежной массы в мире, в том числе и в Украине. Эти деньги также будут попадать на отечественный рынок недвижимости.

Что будет с ценами

Что касается прогнозов некоторых экспертов относительно скачка цен в 2022 году до докризисного уровня, то глава АСНУ не разделяет такую точку зрения. По его словам, в стране не хватит покупательной способности.

«До 2008 года была спекулятивная цена за счет ипотечных кредитов. Ипотечное кредитование сейчас развивается, но не настолько. Не будет такого всплеска», — указал Пита.

Также он выразил сомнение относительно того, что активно обсуждаемый «ресурсный» законопроект будет принят. А если все-таки парламент проголосует за документ, и его подпишет президент Владимир Зеленский, то случится фискальный скачок цен, а не рыночный. В частности, до прогнозируемого увеличения стоимость может подняться еще на 10%, резюмировал Пита.