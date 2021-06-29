Коммуналка, продукты и алкоголь. На что украинцы тратят больше всего
Госстат
На что тратят больше
- самой большой статьей расходов за квартал были «продукты питания и безалкогольные напитки» — 39,5%;
- расходы по статье «жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 18%;
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на «алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» идет 7,5% расходов;
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на «транспорт» украинцы тратят 7,9%;
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на «здравоохранение» — 6,1%;
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на «одежду и обувь» — 4,5%;
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на «предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,4%;
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на «отдых и культуру» — 3%;
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на «связь» — 2,5%;
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на «рестораны и гостиницы» — 2,3%;
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на «образование» — 1,5%;
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на «различные товары и услуги» — 3,8%.
Напомним
Потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%.
Национальный банк Украины (НБУ) в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.
В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.
В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).
Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8%.