Коммуналка, продукты и алкоголь. На что украинцы тратят больше всего

Национальный банк Украины (НБУ) в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8%.