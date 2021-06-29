Доходы производителей нефти в 2021 году могут достичь рекордных уровней — эксперты

Доходы производителей нефти в 2021 году могут достичь рекордных уровней, превзойдя показатель более чем десятилетней давности, когда баррель Brent стоил почти $150, полагают эксперты норвежской исследовательской компании Rystad Energy, пишет РБК.

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Что прогнозируют эксперты

По прогнозу исследовательской компании, который привел в своей статье Bloomberg, в текущем году совокупный свободный денежный поток (FCF) сектора вырастет до $348 млрд. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2008 году и составил $311 млрд. В июле 2008 года нефть подорожала до $147,5 за баррель.

Эксперты объяснили ожидаемый сильный рост восстановлением в секторе сланцевой нефти в США в 2021 году.

Сверхприбыль компаний

По их мнению, компании не только отыграют убытки последних лет, но и получат сверхприбыль в размере $60 млрд. Рост цен на нефть подтолкнет вверх выручку нефтепроизводителей.

Однако компании, вместо того чтобы пустить доходы на разведку новых месторождений, будут наращивать прибыль, написал в обзоре глава отдела разведки и добычи нефти в Rystad Energy Эспен Эрлингсен.

По расчетам норвежской компании, совокупная выручка сектора в 2021 году вырастет на 55%, однако капитальные затраты увеличатся только на 2%.

В Rystad Energy добавили, что речь идет о независимых нефтепроизводителях, акции которых торгуются на биржах.

Такая стратегия в корне отличается от предыдущих циклов и вызвана давлением со стороны инвесторов, которые требуют ограничить затраты и вернуть деньги акционерам. Однако эксперты обеспокоены, смогут ли дисциплинированные производители нефти продолжать ограничивать добычу в условиях сверхприбылей.

В Rystad Energy предположили, что сверхприбыли могут привести к росту числа слияний и поглощений. Однако стоимость подобных сделок уже выросла на 30% по сравнению с прошлым годом.

Предыстория

Цены Brent с начала года поднялись на 45% и на торгах 23 июня впервые с октября 2018 года превысили $76 за баррель.

К тому же все больше экспертов допускают, что нефть вполне способна подорожать до $100 за баррель.

В последние дни происходит заметная коррекция цен около $72. Она связана с неожиданными предположениями Федрезерва о более быстром, по сравнению с предыдущими заверениями, сроке повышения ставок — «уже» в 2023 году.

На июньской встречи ОПЕК+ было принято решение о повышении добычи в июне на 0,35 млн бар/сутки и на 0,44 млн бар/сутки в июле. Еще дополнительно на 0,35 и 0,4 млн бар/сутки соответственно повышает производство Саудовская Аравия.

Кроме того, на цены активно влияет масштабное вливание денег со стороны центробанков, и прежде всего ФРС США , для стимулирования экономики. Оно делает доступными кредиты, инвестиции, способствует склонности к покупкам рисковых активов.

В целом за счет этого осуществляется давление на американскую валюту, в которой измеряются цены нефти. Свою роль играет и летний автомобильный и сельскохозяйственный сезон с повышенным спросом на топливо.