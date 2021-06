Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поручила Центробанку страны начать подготовку к отмене запрета криптовалют, который действовал с 2019 года. Об этом пишет hashtelegraph.com.

Фото: turkmenportal.com

Центробанк должен быть готов к тому моменту, как стране понадобится начать активное использование криптовалют, говорит президент.

Запрет, действовавший два года, был введен предшественником нынешнего президента. Тогда утверждалось, что страна не признает цифровые валюты настоящими деньгами.

Граждан убеждали держаться от криптовалют подальше, поскольку они могли потерять деньги из-за инвестиций в такие спекулятивные активы.

«В финансовом секторе мы стали свидетелями появления технологии блокчейн или криптовалюты. Многие страны мира не приняли или не начали использовать эти валюты. Однако я хотела бы посоветовать Центральному банку начать работу над этими вопросами. Просто будьте готовы», — сказала глава Танзании на открытии отделения ЦБ в городе Мванза.

JUST IN — Tanzania's central bank confirmed today it is investigating #Bitcoin and cryptocurrency at the request of President @SuluhuSamia.

«The bank is working on the directives given.» pic.twitter.com/MWooxdDEfV