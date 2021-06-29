В Британии выпустили две монеты в память о принце Филиппе (фото)

Королевский монетный двор Великобритании 26 июня представил две коллекционные монеты, посвященные памяти герцога Эдинбургского принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года.

В Британии выпустили две монеты в память о принце Филиппе (фото)
Фото: gov.uk

Королевский монетный двор Великобритании 26 июня представил две коллекционные монеты, посвященные памяти герцога Эдинбургского принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Что известно о монете

Монеты достоинством 5 фунтов были представлены 26 июня — в День вооруженных сил Великобритании. Объяснили это тем, что Филипп еще в 17 лет вступил в ряды Королевских военно-морских сил и «годами службы вдохновлял многих людей в мире».

На монетах изображен профиль Филиппа, годы его жизни (1921) и полный королевский титул. Дизайн принц лично утвердил перед своей смертью — еще в 2008 году.

Приобрести их можно на сайте Королевского монетного двора, но там предостерегают, что они коллекционные и в оборот выпускаться не будут.

Напомним

23 июня в Великобритании в обращение поступила пластиковая банкнота Банка Англии на 50 фунтов стерлингов с портретом математика Алана Тьюринга.

В Великобритании выпустили новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января.

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