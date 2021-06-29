В Британии выпустили две монеты в память о принце Филиппе (фото)

Монеты достоинством 5 фунтов были представлены 26 июня — в День вооруженных сил Великобритании. Объяснили это тем, что Филипп еще в 17 лет вступил в ряды Королевских военно-морских сил и «годами службы вдохновлял многих людей в мире».

На монетах изображен профиль Филиппа, годы его жизни (1921) и полный королевский титул. Дизайн принц лично утвердил перед своей смертью — еще в 2008 году.