Госрегулирование цен. Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо на 25-45 копеек

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю, с 18 по 25 июня, выросла на 24 копейки за литр и составила 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 копеек — до 29,68 грн/л, а дизельное топливо прибавило 44 копейки — до 28,17 грн/л. Об этом сообщает еnkorr.

Фото: glavcom.ua

В частности, консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. — всего 1 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн.

Так, на станциях ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и дизтопливо — до 28 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 28игрн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 29 и 28 грн/л.

На WOG и ОККО дизельное топливо подорожало на 24 копейки — до 29,23 грн/л. Shell опустил цену бензина А-92 на 30 копеек — до 29,99 грн/л, при этом поднял цену на ДТ до 29,19 грн/л (+10 копеек).

В сети UPG «двойка» подорожала на 20 копеек — до 29,10 грн/л, «пятерка» — на 30 копеек — до 30,10 грн/л, ДТ — на 20 копеек — до 26,70 грн/л.

Также откорректировали свои цены, в основном на дизельное топливо, в сторону увеличения AMIC, KLO, «Параллель», «Автотранс», «Укр-Петроль», «Рур груп», УГД, BVS и другие.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,84 грн/литр и дизтоплива — 22,23 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на последнюю декаду июня.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 29,23 грн/л. По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на ДТ — на 0,14 грн/л.

2 июня Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки. Постановление было принято на заседании Кабинета министров.

Как писал «Минфин», Кабмин 11 мая постановлением №?450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.