Уоррен Баффет пожертвовал $4,1 миллиарда на благотворительность

90-летний миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал $4,1 млрд на благотворительность. Львиная доля пожертвования Баффета, более $3,2 млрд, пошла в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

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90-летний миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал $4,1 млрд на благотворительность. Львиная доля пожертвования Баффета, более $3,2 млрд, пошла в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, после чего он подал в отставку из правления этого фонда. Об этом пишет Forbes со ссылкой на MarketWatch .

Сумма пожертвования

Общая сумма, которую Баффет передал Фонду Гейтс, составила почти $33 млрд. Остальные $900 млн пошли другим фондам, которыми руководят члены семьи Баффета.

По словам генерального директора Фонда Гейтс Марка Сузмана, средства Баффета помогли спасти миллионы жизней. Фонд дает деньги на разработку вакцин и лекарств от смертельных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и малярия.

После того, как Баффет покинул правление Фонда Гейтс, его членами остались Билл и Мелинда Гейтс. Они в мае объявили о разводе, но заявили, что их личная жизнь не будет влиять на работу Фонда.

Баффет уже отдал около $41 млрд на благотворительность.

«В 2006 году я пообещал распределить все свои акции Berkshire Hathaway — более 99% моего собственного капитала — на благотворительность. Благодаря пожертвованиям в $4,1 млрд я уже на полпути», — заявил Баффет.

Контекст

В 2010 году Баффет и Билл Гейтс пообещали отдать на благотворительность большую часть своего богатства — при жизни или после смерти.

Экс-жена основателя Amazon Джефф Безос — миллиардерша Маккензи Скотт — поддержала Фонд Гейтс. Она подписала Клятву дарения и пообещала «заниматься благотворительностью, пока ее сейф не опустеет».

За последние 11 месяцев Скотт пожертвовала более $8 млрд. По данным Forbes, сегодня ее собственный капитал составляет $57 млрд; в 2019 году ее состояние оценивалось примерно в $36 млрд.

В Баффета, по данным Forbes, состояние составляет $100 млрд.