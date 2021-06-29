Уоррен Баффет пожертвовал $4,1 миллиарда на благотворительность

90-летний миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал $4,1 млрд на благотворительность. Львиная доля пожертвования Баффета, более $3,2 млрд, пошла в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Уоррен Баффет пожертвовал $4,1 миллиарда на благотворительность
Фото: mind.ua

90-летний миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал $4,1 млрд на благотворительность. Львиная доля пожертвования Баффета, более $3,2 млрд, пошла в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, после чего он подал в отставку из правления этого фонда. Об этом пишет Forbes со ссылкой на MarketWatch.

Сумма пожертвования

Общая сумма, которую Баффет передал Фонду Гейтс, составила почти $33 млрд. Остальные $900 млн пошли другим фондам, которыми руководят члены семьи Баффета.

По словам генерального директора Фонда Гейтс Марка Сузмана, средства Баффета помогли спасти миллионы жизней. Фонд дает деньги на разработку вакцин и лекарств от смертельных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и малярия.

После того, как Баффет покинул правление Фонда Гейтс, его членами остались Билл и Мелинда Гейтс. Они в мае объявили о разводе, но заявили, что их личная жизнь не будет влиять на работу Фонда.

Баффет уже отдал около $41 млрд на благотворительность.

«В 2006 году я пообещал распределить все свои акции Berkshire Hathaway — более 99% моего собственного капитала — на благотворительность. Благодаря пожертвованиям в $4,1 млрд я уже на полпути», — заявил Баффет.

Контекст

В 2010 году Баффет и Билл Гейтс пообещали отдать на благотворительность большую часть своего богатства — при жизни или после смерти.

Экс-жена основателя Amazon Джефф Безос — миллиардерша Маккензи Скотт — поддержала Фонд Гейтс. Она подписала Клятву дарения и пообещала «заниматься благотворительностью, пока ее сейф не опустеет».

За последние 11 месяцев Скотт пожертвовала более $8 млрд. По данным Forbes, сегодня ее собственный капитал составляет $57 млрд; в 2019 году ее состояние оценивалось примерно в $36 млрд.

В Баффета, по данным Forbes, состояние составляет $100 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ипотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУИпотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУ
Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадьюКиевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью
Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Суд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторамСуд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторам
ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиардаОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиардаОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
"Укрзализныця" продала металлолома почти на 1,2 миллиарда гривен"Укрзализныця" продала металлолома почти на 1,2 миллиарда гривен
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
14 банков получили от НБУ рефинанс 9,13 миллиарда14 банков получили от НБУ рефинанс 9,13 миллиарда
Украина может получить официальное финансирование в сумме $3 миллиарда до конца года — J.P.MorganУкраина может получить официальное финансирование в сумме $3 миллиарда до конца года — J.P.Morgan
Баффет инвестировал в бразильский цифровой банк NubankБаффет инвестировал в бразильский цифровой банк Nubank
За 5 месяцев Минфин привлек в бюджет 192,5 миллиарда. Это 73,4% от планаЗа 5 месяцев Минфин привлек в бюджет 192,5 миллиарда. Это 73,4% от плана
Евросоюз нуждается в 10 миллиардах евро для развития новейших технологий — ЕИБЕвросоюз нуждается в 10 миллиардах евро для развития новейших технологий — ЕИБ
На ОВГЗ-аукционах Минфина в госбюджет привлекли более 15,86 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах Минфина в госбюджет привлекли более 15,86 миллиарда
Дефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривеньДефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости