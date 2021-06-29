Директор "Житомирводоканала" попался на "откате"

Задержанного обвиняют в получении 350 тыс. грн неправомерной выгоды.

Директор "Житомирводоканала" попался на "откате"
Фото: gp.gov.ua

Национальная полиция 25 июня задержала по подозрению в получении взятки директора коммунального предприятия "Житомирводоканал".

Об этом сообщили пресс-служба Офиса генерального прокурора и мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По версии следствия, директор "Житомирводоканала" требовал "откат" у частной фирмы, поставившей оборудование на общую сумму почти 4 млн гривен, за быстрое и беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договору.

Его задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 175 тысяч гривен. В марте было задокументировано получение первого транша на такую же сумму.

Директору собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Мэр Житомира приказал создать комиссию по проверке на причастность к правонарушению других должностных лиц "Житомирводоканала". Директора предприятия отстранили от выполнения должностных обязанностей.

"Будет проанализировано проведение тендерных закупок на протяжении последних двух лет. Отдельным моим распоряжением, - все будущие тендерные закупки будут предварительно проверяться контрольно-аналитическим отделом. Ситуацию будем выяснять, о результатах работы контрольно-ревизионной комиссии сообщим через несколько недель", - заявил Сухомлин.

Директором КП "Житомирводоканал" с 2016 года является Андрей Никитин.

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