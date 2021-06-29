СБУ раскрыла хищение 1,5 млн гривен при строительстве ковид-отделения на Закарпатье

На Закарпатье разоблачили схему хищения государственных денег, выделенных на строительство отделения для приема больных COVID-19. Стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 млн гривен, а из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Установлено, что в 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского учреждения. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных ковидом.

"При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь «на бумаге»", - сообщили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас директору фирмы-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных к сделке лиц.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в августе прошлого года чиновникам Закарпатской ОГА сообщили о подозрении в растрате 29,5 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19.

В июле 2020 года из-за роста заболеваемости на Закарпатье к приему больных COVID-19 были привлечены четыре дополнительные больницы. Ранее, в апреле, в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен, потом он увеличился до 66 млрд гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению заболевания.