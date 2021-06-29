ЕЭК начала расследование в отношении украинских ферросплавов

ЕЭК начала расследование в отношении украинских ферросплавов

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о начале повторного антидемпингового расследования в отношении ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Расследование начато в связи с истечением срока действия прежней антидемпинговой меры. В числе инициаторов указаны Челябинский электрометаллургический комбинат, Западно-Сибирский электрометаллургический завод, Таразский металлургический завод, Темиртауский электрометаллургический комбинат, Аксуский завод ферросплавов.

В настоящее время в отношении ферросиликомарганца, изготовленного украинскими металлургическими предприятиями (в числе которых - Никопольский, Стахановский и Запорожский заводы ферросплавов) со 2 июня 2016 года действует антидемпинговая пошлина размером 26,35% от таможенной стоимости. Мера введена на ферросплавы с содержанием марганца от 30% до 75% по массе, кремния - от 8% до 35% и углерода - до 3% по массе. Продукция классифицируется кодом 7202 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.


МинПром по материалам МеталлСервис

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