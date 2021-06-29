ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3% до 3,5%

Основными угрозами для экономики являются медленная вакцинация и затягивание реформ.

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5%. Ранее банк прогнозировал Украины 3%-ный рост экономики.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР со ссылкой на свежий отчет о региональных экономических перспективах.

Согласно ожиданиям экспертов банка, ВВП Украины будет расти на 3,5% ежегодно в 2021 и 2022 годах.

"Хотя в первом квартале 2021 года в экономике произошло падение на 2,2% по сравнению с прошлым годом из-за продления локдауна, есть признаки постепенного возвращения к росту во втором квартале благодаря повышению цен на товарно-сырьевую продукцию", - прокомментировал улучшение прогноза ведущий региональный экономист ЕБРР Димитар Богов.

Основные риски для реализации этого прогноза связываются с медленным темпом реформ и вакцинации.

Напомним, что правительство Украины ранее прогнозировало рост ВВП на 4,6%, но в мае ухудшило его до 4,1%.

В апреле свой прогноз пересмотрели также в Национальном банке. НБУ заявил, что экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.