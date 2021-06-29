ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3% до 3,5%

Основными угрозами для экономики являются медленная вакцинация и затягивание реформ.

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5%. Ранее банк прогнозировал Украины 3%-ный рост экономики.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР со ссылкой на свежий отчет о региональных экономических перспективах.

Согласно ожиданиям экспертов банка, ВВП Украины будет расти на 3,5% ежегодно в 2021 и 2022 годах.

"Хотя в первом квартале 2021 года в экономике произошло падение на 2,2% по сравнению с прошлым годом из-за продления локдауна, есть признаки постепенного возвращения к росту во втором квартале благодаря повышению цен на товарно-сырьевую продукцию", - прокомментировал улучшение прогноза ведущий региональный экономист ЕБРР Димитар Богов.

Основные риски для реализации этого прогноза связываются с медленным темпом реформ и вакцинации.

Напомним, что правительство Украины ранее прогнозировало рост ВВП на 4,6%, но в мае ухудшило его до 4,1%.

В апреле свой прогноз пересмотрели также в Национальном банке. НБУ заявил, что экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ипотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУИпотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУ
Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ в период избирательных кампаний 2023-2024 годов — BofAУкраина может отказаться от сотрудничества с МВФ в период избирательных кампаний 2023-2024 годов — BofA
Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадьюКиевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью
Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Суд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторамСуд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторам
Блок рекламы


Похожие новости
С начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн - глава ГФСС начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн - глава ГФС
Директора одного из крупнейших заповедников Украины будут судить за растратуДиректора одного из крупнейших заповедников Украины будут судить за растрату
Биткоин упал ниже $30 тысяч — впервые с января 2021 годаБиткоин упал ниже $30 тысяч — впервые с января 2021 года
Власти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и рудуВласти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и руду
Сумма накопленных на рынке газа долгов представляет угрозу для энергобезопасности УкраиныСумма накопленных на рынке газа долгов представляет угрозу для энергобезопасности Украины
Экспорт титаносодержащих руд и концентрата из Украины вырос на 5%Экспорт титаносодержащих руд и концентрата из Украины вырос на 5%
ЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грнЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грн
Минфин обновил график выплат по госдолгу в 2021 годуМинфин обновил график выплат по госдолгу в 2021 году
Доллар достиг 2-месячного максимума. Причина — прогнозы ФРСДоллар достиг 2-месячного максимума. Причина — прогнозы ФРС
Металлурги Украины почти исчерпали квоту на поставку толстолистового проката в ЕСМеталлурги Украины почти исчерпали квоту на поставку толстолистового проката в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости