Илон Маск спровоцировал новый скачок криптовалюты

Илон Маск 28 июня отмечает свое 50-летие. За последнюю неделю накануне дня рождения его состояние выросло на $9,9 млрд - до $165,9 млрд. Однако, миллиардер, видимо, решил еще немного подзаработать, и на этот раз не на биткоине. Маск взбудоражил рынок криптовалют, рассказав о своей новой собаке породы сиба-ину.

Илон Маск в свой день рождения спровоцировал новый скачок криптовалюты

Неспроста Маск выбрал собаке имя, идентичное с названием малоизвестной криптовалюты. После его заявления курс Shiba Inu вырос на 26%, но позже скорректировался. Кроме того, спустя 9 минут после появления поста Маска в Twitter на децентрализованной криптобирже Uniswap был создан токен Floki, в честь клички пса. За час его цена выросла на 795%, до $0,000000001100. В итоге рост составил около 3500%.

Илон Маск в свой день рождения спровоцировал новый скачок криптовалюты

Обвинять Илона Маска в том, что своими заявлениями о криптовалютах он манипулирует людьми, однозначно нельзя. Но реакция майнеров на его высказывания пока единогласные - курс начинает подскакивать, а потом снова падает. На фоне того, что некоторые страны делают биткоин платежным средством наравне с национальными валютами, инвесторы не сбрасывают биткоин со счетов. На прошлой недели курс подскочил до $40 тысяч, потом опустился до $35 тысяч, а на сегодняшний день стоимость биткоина составляет $35,2 тыс.

Илон Маск в день своего рождения находится на третьем месте в мире в рейтинге миллиардеров, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу, чей капитал составляет $196,2 млрд, а также президенту группы Louis Vuitton Mot Hennessy Бернару Арно с капиталом $193,8 млрд.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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