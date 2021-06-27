В помещениях коммунальных ритуальных служб Лесного кладбища проходят обыски

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года.

В помещениях коммунальных ритуальных служб Лесного кладбища проходят обыски
Лесное кладбище
Фото: uk.wikipedia.org

В помещениях ритуальной службы "Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания" в Киеве проходят обыски.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что обыски продолжаются как на территории СКП, так и на территории, являющейся частью Лесного кладбища, а также дома у руководящего состава предприятия.

По предварительной информации, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года.

"По требованию правоохранительных органов предоставляется вся документация. Предприятие сотрудничает со следствием и дает доступ ко всем материалам в рамках действующего законодательства", - отметили в КГГА.

Напомним, в июне 2018 года неизвестный выстрелил из гранатомета в ритуальное бюро возле Байкового кладбища в Киеве.

В 2017 году в Запорожье трех руководителей ритуальной службы задержали за вымогательство.

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