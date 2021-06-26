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2021-06-26
У клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньги
Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток, пообещали в банке.
Фото: phl.com.ua
Клиенты “Приватбанка” из-за сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и с некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.
Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Сегре в соцсети Facebook.
"Наши специалисты работают над решением проблемы", - говорится в сообщении.
По словам Сегре, некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. "Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", - добавил он.
Напомним, французский бизнес готов инвестировать в банковскую систему Украины. Местные компании готовы покупать украинские государственные банки, в частности "Приватбанк".