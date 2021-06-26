У клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньги

Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток, пообещали в банке.

Клиенты “Приватбанка” из-за сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и с некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Сегре в соцсети Facebook.

"Наши специалисты работают над решением проблемы", - говорится в сообщении.

По словам Сегре, некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. "Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", - добавил он.

Напомним, французский бизнес готов инвестировать в банковскую систему Украины. Местные компании готовы покупать украинские государственные банки, в частности "Приватбанк".