У клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньги

Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток, пообещали в банке.

У клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньги
Фото: phl.com.ua

Клиенты “Приватбанка” из-за сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и с некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Сегре в соцсети Facebook.

"Наши специалисты работают над решением проблемы", - говорится в сообщении.

По словам Сегре, некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. "Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", - добавил он.

Напомним, французский бизнес готов инвестировать в банковскую систему Украины. Местные компании готовы покупать украинские государственные банки, в частности "Приватбанк".

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