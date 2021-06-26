Штраф до 85 тысяч гривен за получение денег на карту

Налоговая служба будет отслеживать физлиц, которые систематически получают средства на свои банковские карты. Теперь любого украинца могут заподозрить в оказании услуг и продаже товаров без регистрации предпринимательской деятельности. Наказанием за попытку сокрыть налоги от государства послужит штраф до 85 тысяч гривен.

В Государственной налоговой службе (ГНС) Украины предупредили граждан страны о том, что в случае ведения хоздеятельности необходимо официально зарегистрировать ФЛП. Для тех, кто будет продолжать вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, но не платить при этом налоги, разработана целая система штрафных санкций – до 85 тысяч гривен, а полученные средства конфискуют.

Как показывает статистика ГНС, в Украине стремительно растет число физлиц, которые занимаются торговлей в интернете и оказанием различных услуг, получают за это денежное вознаграждение на свою банковскую карту, но даже не думают платить налоги.

Нередко "теневой" бизнес расширяется, незаконно полученные средства идут на расширение предприятия, оплату зарплат незарегистрированных сотрудникам и т. п. Как следствие, госбюджет страны не получает деньги от лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность.

Предприимчивым гражданам, ведущим нелегальный бизнес и регулярно получающим деньги на банковские карты, напомнили, что ГНС вместе с банковской системой мониторят транзакции. В случае выявления регулярных денежных поступлений на карту предусмотрены огромные штрафы и риск потерять все нелегальные доходы. Чтобы этого избежать, необходимо как можно скорее зарегистрировать ФЛП и вести свой бизнес легально.