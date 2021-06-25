Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"

Победитель предыдущего аукциона отказался подписывать протокол о результатах торгов.

Фонд госимущества повторно выставит на аукцион дом отдыха "Укрспирт"
Будинок відпочинку ДП "Укрспирт"
Фото: http://www.spfu.gov.ua/

Фонд госимущества (ФГИ) Украины повторно продаст на аукционе дом отдыха госпредприятия "Укрспирт", расположенный в с. Модричи (Львовская обл.).

Об этом сообщил Фонд в пятницу.

По данным регионального отделения ФГИ по Львовской, Закарпатской и Волынской областях, победитель предыдущего аукциона - ООО Юрий Харкевич (Львов) - отказался подписывать протокол о результатах торгов.

Аукцион по продаже объекта назначен на 16 июля. Стартовая цена актива составит 71,49 тыс. грн.

Объект расположен на земельном участке площадью 0,06 га, общая площадь одноэтажного здания с мансардным этажом - 221,3 кв. м. Его целевое назначение - социально-культурный объект, но актив может быть перепрофилирован. На момент продажи здание по назначению не использовалось.

Напомним, 10 июня Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизацию Мишковицкий спиртзавод в Тернопольской области.

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