Уровень безработицы в первом квартале - самый высокий с 2017 года, - Госстат

Уровень занятости трудоспособного населения - 64,6%.

В I квартале 2021 года уровень безработицы в Украине среди трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет составил 10,5%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составила по 1,8 млн человек.

Что касается уровня занятости, то население в возрасте 15 лет и старше составило 48,6%, из которых население в возрасте 15-70 лет - 55%, трудоспособное население - 64,6%.

"Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,4 млн человек", - сообщили в Госстате.

Вместе с тем, по данным Государственной службы занятости, количество зарегистрированных безработных по состоянию на 24 июня составляло 354 тысячи человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года. Так, на 1 января на учете находилось 459 тыс. зарегистрированных безработных.

Напомним, в 2020-м уровень безработицы в Украине вырос более чем на треть.

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