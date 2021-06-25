Французы готовы купить «Приват» и «Ощадбанк»
Бизнес заинтересован в приватизации украинских банков.
Французский бизнес готов инвестировать в банковскую систему Украины. Местные компании готовы покупать украинские государственные банки.
Об этом сообщил
«Бизнес очень заинтересован в приватизации украинских банков», - говорит предприниматель.
Он уточнил, что речь идет об «Ощадбанке», «Приватбанке» и «Укрэксимбанке»
Также он сообщил, что Украина заключила договор с французской компанией Oberthur Cash Protection, специализирующейся на защите наличности от воровства. Украинская банковская система получит интеллектуальную систему нейтрализации банкнот для защиты наличных в банкомате. Защита заключается в том, что при попытке воровства банкомат испортит купюры специальными чернилами.
MEDEF - объединение французских компаний и предприятий, созданное в 1998 году с целью представления интересов и посредничества в отношениях между профсоюзами и государством. Сейчас MEDEF объединяет 800 тысяч французских предприятий и имеет значительное влияние на экономическую политику страны.