Французы готовы купить «Приват» и «Ощадбанк»

Бизнес заинтересован в приватизации украинских банков.

Французы готовы купить «Приват» и «Ощадбанк»
Фото: sq.com.ua

Французский бизнес готов инвестировать в банковскую систему Украины. Местные компании готовы покупать украинские государственные банки.

Об этом сообщил Lb.ua президент объединения французских компаний и предприятий MEDEF («Движение предприятий Франции») Жоффруа Ру де Безье.

«Бизнес очень заинтересован в приватизации украинских банков», - говорит предприниматель.

Он уточнил, что речь идет об «Ощадбанке», «Приватбанке» и «Укрэксимбанке»

Также он сообщил, что Украина заключила договор с французской компанией Oberthur Cash Protection, специализирующейся на защите наличности от воровства. Украинская банковская система получит интеллектуальную систему нейтрализации банкнот для защиты наличных в банкомате. Защита заключается в том, что при попытке воровства банкомат испортит купюры специальными чернилами.

MEDEF - объединение французских компаний и предприятий, созданное в 1998 году с целью представления интересов и посредничества в отношениях между профсоюзами и государством. Сейчас MEDEF объединяет 800 тысяч французских предприятий и имеет значительное влияние на экономическую политику страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Туроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданнойТуроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданной
Биткоин катастрофически рухнет уже в ближайшее время, - Bank of AmericaБиткоин катастрофически рухнет уже в ближайшее время, - Bank of America
Ипотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУИпотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУ
Связанные с Пинчуком компании вернули государству две лицензии на добычу нефти и газаСвязанные с Пинчуком компании вернули государству две лицензии на добычу нефти и газа
Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ в период избирательных кампаний 2023-2024 годов — BofAУкраина может отказаться от сотрудничества с МВФ в период избирательных кампаний 2023-2024 годов — BofA
Блок рекламы


Похожие новости
Немецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во ФранцииНемецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во Франции
Китайская Ganfeng Lithium хочет купить литиевый рудник в МалиКитайская Ganfeng Lithium хочет купить литиевый рудник в Мали
Украина решила закупить дизтопливо в ИндонезииУкраина решила закупить дизтопливо в Индонезии
Киевсовет решил выкупить под парк участок на Шулявке, где строят небоскребКиевсовет решил выкупить под парк участок на Шулявке, где строят небоскреб
Заробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяцЗаробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяц
АМКР хочет купить 1200 новых вагоновАМКР хочет купить 1200 новых вагонов
В ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - ТимченкоВ ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - Тимченко
АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской областиАМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской области
Amazon озабочена киноконтентом. Поэтому планирует купить легендарную MGM Studios за $9 миллиардовAmazon озабочена киноконтентом. Поэтому планирует купить легендарную MGM Studios за $9 миллиардов
"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости