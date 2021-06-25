За 5 месяцев ГФС вернула в госбюджет 783 млн грн

Эта сумма возмещений за 5 месяцев соизмерима с годовым показателем за любой предыдущий период, отметили в ведомстве.

За 5 месяцев ГФС вернула в госбюджет 783 млн грн
Фото: logos-ukraine.com.ua

С начала 2021 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено возмещение причиненного государству ущерба в размере более 782 млн грн. Эта сумма возмещений за 5 месяцев соизмерима с годовым показателем за любой предыдущий период, - сообщил глава ГФС Вадим Мельник.

"Часть украинского бизнеса использует различные схемы уклонения от уплаты налогов, пользуется услугами центров минимизации налогов и, к сожалению, продолжает работать в тени. В борьбе с этим явлением ГФС использует комплексный, системный подход и продолжает активную работу, направленную на борьбу с теневым сектором экономики .

Создание конкурентных, равных, прозрачных и понятных условий на рынке для легального бизнеса является нашим приоритетом, а существование тени недопустимо. Обеспечение конкурентной среды для бизнеса и детенизация должны способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет. Для нас не существует преград в борьбе с тенью. ГФС продолжит отстаивать интересы государства до начала работы Бюро экономической безопасности Украины", - отметил Мельник.

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