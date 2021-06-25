Минэнерго еще на месяц отложило изменение тарифов на электроэнергию

Министерство энергетики отложило на месяц введение новой модели ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

"Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО. Поэтому Минэнерго неоднократно обращалось к НКРЭКУ о необходимости срочного реагирования. Часть мероприятий регулятором уже осуществлена. Ожидаем принятия в ближайшее время следующих решений , которые помогут стабилизировать рынок. Уже в первой половине июля ожидаем увидеть положительные результаты. Это создаст условия для возможности использования объективных данных для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта. Учитывая указанные факторы, Министерство энергетики инициировало продление срока действия действующего ПСО до 1 августа", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко в минувшую пятницу обещал, что обновленная модель ПСО будет представлена на этой неделе.

Она предусматривает изменение тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля. В частности, для части населения, потребляющего менее 100 кВт-ч, тариф может быть снижен.

Напомним, до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которому цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (исключая суточный зонный учет). Позже его действие продлили на апрель, затем - на май-июнь, а теперь - и на июль.