"Нафтогаз" поднял цену на газ по месячному тарифу выше 13 гривен

Рыночная стоимость газа на 65% выше, чем фиксированная по годовому тарифу.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила розничную цену на газ по месячному тарифу выше 13 гривен. Тарифный план "Месячный" является индикативным, подключение к нему возможно только по желанию клиента, и пока по нему никто не обслуживается.

На сайте компании сообщается, что в июле месячный тариф будет составлять 13,13 грн за кубометр.

В июне соответствующий тариф был установлен на уровне 12,94 грн.

Компания объясняла, что подорожание газа связано с ситуацией на европейском рынке, где цены являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются исходя из динамики цен на европейских торговых площадках.

Причинами подорожания газа компания считает искусственные ограничения на поставку со стороны РоSSии с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", а также высокие цены на сжиженный газ в Азии.

Напомним, что до мая "Нафтогаз" продавал газ по 6,86 грн по месячномутарифу, но с 1 мая все газоснабжающие компании должны были перевести бытовых потребителей на годовые тарифы с фиксированной ценой.

Большинство крупных газоснабжающих компаний установили летнюю цену на уровне около 8 гривен за кубометр ( "Нафтогаз" - 7,96 грн), а в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,80 гривны до 13,50 гривны.