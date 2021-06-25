С начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн - глава ГФС
Это на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Теневой рынок подакцизных товаров наносит ущерб бюджету Украины в виде непоступлений налогов, вредит здоровью и жизни граждан. Так считает глава ГФС Вадим Мельник.
По его словам, работа сотрудников налоговой милиции, несмотря на процесс ее ликвидации, значительно активизирована по сравнению с предыдущими годами, а меры борьбы с теневым рынком носят системный характер.
По данным Государственной фискальной службы Украины, с начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году - 1,3 млрд грн), из них:
- спирта на сумму 351 млн грн (191 тыс дал), что на 99 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 - 252 млн грн)
- ликеро-водочных изделий на сумму 105 млн гривен (50 тыс дал)
- табачных изделий на сумму 435 млн гривен (13,3 млн пачек)
- горюче-смазочных материалов на сумму 1,1 млрд грн, что на 820 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 -311 млн грн).
Прекращена деятельность:
- 6 незаконных производств спирта;
- 51 незаконного производства ликеро-водочных изделий;
- 10 незаконных производств табачных изделий, что на 7 больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 - 3);
- 11 незаконных производств горюче-смазочных материалов, что на 3 больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 - 8).
Заблокированы на основании судебных решений 121 интернет-ресурс, на которых осуществлялась незаконная реализация подакцизных товаров.
Изъято 3,2 млн марок акцизного налога с признаками подделки.
"Уменьшение объемов оборота контрафактной продукции помогает легальному бизнесу увеличивать свою долю присутствия на рынке, что в свою очередь увеличивает поступление налогов в бюджет. ГФС имеет не только желание эффективно противодействовать незаконному обороту подакцизных товаров, но и обязанность это делать в соответствии с компетенцией, определенной Налоговым кодексом и УПК Украины. Об этом свидетельствуют приведенные выше результаты", - сообщил глава ГФС Вадим Мельник.