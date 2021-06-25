С начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн - глава ГФС

Это на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теневой рынок подакцизных товаров наносит ущерб бюджету Украины в виде непоступлений налогов, вредит здоровью и жизни граждан. Так считает глава ГФС Вадим Мельник.

По его словам, работа сотрудников налоговой милиции, несмотря на процесс ее ликвидации, значительно активизирована по сравнению с предыдущими годами, а меры борьбы с теневым рынком носят системный характер.

По данным Государственной фискальной службы Украины, с начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году - 1,3 млрд грн), из них:

  • спирта на сумму 351 млн грн (191 тыс дал), что на 99 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 - 252 млн грн)
  • ликеро-водочных изделий на сумму 105 млн гривен (50 тыс дал)
  • табачных изделий на сумму 435 млн гривен (13,3 млн пачек)
  • горюче-смазочных материалов на сумму 1,1 млрд грн, что на 820 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 -311 млн грн).

Прекращена деятельность:

  • 6 незаконных производств спирта;
  • 51 незаконного производства ликеро-водочных изделий;
  • 10 незаконных производств табачных изделий, что на 7 больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 - 3);
  • 11 незаконных производств горюче-смазочных материалов, что на 3 больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 - 8).

Заблокированы на основании судебных решений 121 интернет-ресурс, на которых осуществлялась незаконная реализация подакцизных товаров.

Изъято 3,2 млн марок акцизного налога с признаками подделки.

"Уменьшение объемов оборота контрафактной продукции помогает легальному бизнесу увеличивать свою долю присутствия на рынке, что в свою очередь увеличивает поступление налогов в бюджет. ГФС имеет не только желание эффективно противодействовать незаконному обороту подакцизных товаров, но и обязанность это делать в соответствии с компетенцией, определенной Налоговым кодексом и УПК Украины. Об этом свидетельствуют приведенные выше результаты", - сообщил глава ГФС Вадим Мельник.

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