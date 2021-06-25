Киевсовет проголосовал за строительство гостиницы на Крещатике с паркингом под Европейской площадью

Скандальный проект ООО "Грааль" снова на повестке дня.

Возможный проект строительства на Крещатике
Фото: kmr.gov.ua
Возможный проект строительства на Крещатике

Киевский городской совет на пленарном заседании 24 июня проголосовал за возобновление договора аренды земельного участка на улице Крещатик, 5 и передачу соседнего земельного участка на улице Грушевского, 4б под застройку.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Заказчиком строительства будет ООО "Грааль".

В 2003 году Киевская горадминистрация признала эту фирму победителем инвестиционного конкурса на реконструкцию Европейской площади со строительством комплекса нежилых помещений и обустройством подземного пространства под Крещатиком (от Майдана до Европейской площади) и под улицей Грушевского (от Европейской площади к дому №4). Центральным элементом проекта реконструкции должно было стать строительство небоскреба - офисно-гостиничного комплекса "Столичный" на несколько десятков этажей.

Эти планы привели к протестам общественности, поскольку земельный участок расположен в пределах исторического ареала памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" и частично в пределах буферной зоны объекта ЮНЕСКО.

Однако в нынешних предпроектных проработках, представленных депутатам перед голосованием, о строительстве небоскреба речь не идет. На тендер представлены проекты домов в один уровень с соседними.

Инвестор также обязан построить подземный паркинг под Европейской площадью примерно на 500 автомобилей.

Фото: kmr.gov.ua

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