Киевской полиции вернули помещение, которое присвоили мошенники

Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Киевской полиции вернули помещение, которое присвоили мошенники
Фото: censor.net.ua

Шевченковская окружная прокуратура города Киева обеспечила реальное исполнение решения суда о возвращении столичной общине нежилых помещений площадью около 90 кв. м и стоимостью почти 4 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что мошенники подделали свидетельство о праве собственности на имущество и незаконно завладели коммунальным имуществом, которое было передано в арендное пользование Дарницкому районному управлению полиции под размещение комнаты участковых инспекторов.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительными и отмене государственной регистрации прав собственности на указанное имущество. Суд этот иск удовлетворил.

"Сейчас указанное судебное решение исполнено, право собственности на коммунальное имущество за третьими лицами прекращено, нежилые помещения возвращены территориальной общине", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в августе 2020 года стало известно, что в Киеве мошенники на основании поддельных документов присвоили помещение, принадлежащее Национальной полиции. Прокуратура открыла производство, а на здание был наложен арест.

Ранее антикоррупционные правоохранительные органы разоблачили коррупционную схему на махинациях с жильем для военнослужащих Национальной гвардии в интересах частной компании.

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