Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн

В январе-мае объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине сократился на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – до 744 единиц



Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



В мае произведено 158 грузовых вагонов, что ниже показателя за май 2020 года на 16,4%.



Часть грузовых вагонов выпущена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), где значительно упало производство. В течение января-мая завод произвел 323 единицы грузовых вагонов, что на 62,2% меньше, чем в январе-мае 2020 года.