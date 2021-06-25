Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн

Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн

В январе-мае объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине сократился на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – до 744 единиц

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В мае произведено 158 грузовых вагонов, что ниже показателя за май 2020 года на 16,4%.

Часть грузовых вагонов выпущена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), где значительно упало производство. В течение января-мая завод произвел 323 единицы грузовых вагонов, что на 62,2% меньше, чем в январе-мае 2020 года.

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