ЕС расследует импорт проката с покрытием из РФ и Турции

Европейская комиссия уведомила о начале антидемпингового расследования в отношении ряда наименований коррозионностойкой стальной продукции, производимой металлургическими предприятиями РФ и Турции. Инициатор – European Steel Association.



Расследование затронет поставки плоского проката из легированных сталей и нелегированных сталей с покрытиями в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.



Под действие антидемпинговых мер попадёт металлопрокат, соответствующий кодам 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 92, 7225 99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93, 7226 99 70 94.



Предварительное решение о введении антидемпинговых мер будет вынесено в течение 7 месяцев.