Зеленский ввел санкции против ряда роSSийских банков и платежных систем

Зеленский ввел санкции против ряда российских банков и платежных систем

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о введении санкций.

Соответствующий указ №264/2021 от 24 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО, санкции сроком на три года введены в отношении собственников работающего в оккупированном Крыму АО "Севастопольский морской банк" Александра и Лидии Анненковых, а также судебного пристава оккупационных властей полуострова Романа Святого. Им запрещен въезд в Украину и участие в приватизации и аренде госимущества, а их активых в Украине должны быть заморожены.

Кроме того санкции сроком на три года введены в отношении 55 юридических лиц, преимущественно, роSSийских банков.

В том числе в список попали крупные роSSийские банки "Банк ВТБ", "Газпром Банк", "РоSSийский экспортно-импортный банк", госкорпорация "ВЭБ.РФ", "Сбербанк РоSSии", и близкий к окружению Владимира Путина "Акционерный банк "РоSSия", которых уже входили в санкционные списки. К ним применены санкции в виде замораживания активов, а обязательства укаринских компаний перед ним приостановлены.

Аналогичные санкции введены в отношении ряда других роSSийских банков, а также финучреждений, зарегистрированных в оккупированном Крыму и двух "центробанков", созданных боевиками так называемых "Л/ДНР".

Санкции также введены в отношении небанковской кредитной организации "Платежный центр", и ряда платежных систем – "Юнистрим", "Лидер", Anelik и Blizko.



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