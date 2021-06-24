В Киеве заблокировали деятельность "микрокредитных организаций", шантажировавших граждан несуществующими долгами

Принимаются меры, направленные на объявление подозрений организатору преступной схемы и его сообщникам.

В Киеве правоохранители разоблачили и заблокировали деятельность так называемых "микрокредитных организаций", шантажировавших граждан несуществующими кредитами.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

"Святошинской окружной прокуратурой совместно с сотрудниками отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области пресечена деятельность группы лиц, которые организовали схему вымогательства несуществующих долгов у граждан (ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст . 200 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, группа лиц организовала противоправный механизм по оформлению онлайн-кредитов на данные граждан Украины с использованием реквизитов скомпрометированных банковских карт, а также персональных данных, полученных путем несанкционированного вмешательства в банковские терминалы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

После оформления фейковых кредитов, злоумышленники через подконтрольные коллекторские организации требовали с граждан их возвращения.

23 июня правоохранители провели обыски в офисах "организаций" и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъяли оборудование (GSM-шлюзы) и программное обеспечение, которое использовалось для замены номеров телефонов при звонках с угрозами для анонимизации злоумышленников, около 50 единиц компьютерной техники, с которой администрировали базы "клиентов" и вели учет "долгов", а также документы, содержащие сведения о деятельности злоумышленников.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сейчас принимаются меры, направленные на объявление подозрений организатору преступной схемы и его сообщникам.

Продолжаются следственные действия с целью установления суммы нанесенного ущерба и граждан, пострадавших от преступной деятельности.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua