Два здания Довженко-Центра выставили на приватизацию

Фонд государственного имущества принял решение о приватизации двух из четырех корпусов Национального центра Александра Довженко.

Об этом сообщила пресс-служба Центра.

"11 июня письмом № 30-03/4537 от 07.06.2021 г. Региональное отделение Фонда госимущества Украины по городу Киеву сообщило Довженко-Центру о решении по приватизации двух из четырех корпусов Национального центра Александра Довженко. Во исполнение этого решения ФГИУ издал приказы № 1333 и 1334 от 01.06.2021 г.", - говорится в сообщении.

Ранее, 28 апреля 2021 года, ФГИ обратился в Министерство культуры и информационной политики с просьбой дать согласие или обоснованное возражение против приватизации зданий.

"Несмотря на то, что МКИП был уведомлен о намерении Центра использовать один из корпусов для размещения фильмо-, музейного и архивного фондов Центра, министерство предоставило молчаливое согласие на приватизацию зданий, доход от сдачи в аренду которых приносит 50% годового валового дохода Центра и составляет около 15 млн грн в год. Вместе с решением существенно уменьшить финансовую поддержку Центра в 2021 году (с 10,0 до 7,8 млн), согласие МКИП на приватизацию зданий Центра, которые являются основным источником его дохода, трудно трактовать иначе, чем намерение доведения институции до банкротства", - отметили в Центре.

На прошлой неделе Довженко-Центр направил письма в Минкультуры, ФГИ, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, в которых настаивал на отмене приказов о приватизации и на обеспечении со стороны МКИП финансовой компенсации утраченного дохода предприятия в объеме 15 млн гривен в случае принятия решения о приватизации. Ответы Центр до сих пор не получил.

"Довженко-Центр требует от Министерства культуры и информационной политики Украины и персонально от министра Александра Ткаченко вмешаться в сложившуюся ситуацию, и предотвратить вероятное банкротство одной из ведущих культурных институций Украины, к которому ведет безответственная политика министерства", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 15 апреля завершился конкурс на должность генерального директора Государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко". Победительницей стала Елена Гончарук, ее кандидатуру выдвигал коллектив Центра.

Всего было шесть кандидатов, экс-руководитель Довженко-центра Игорь Козленко перед конкурсом сказал, что участвовать в нем не будет.