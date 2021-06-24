Участники рынка ожидают снижения индийского стального экспорта

По итогам мая 2021 года Индия экспортировала 1,24 млн. тонн стальной продукции - на 30% больше к апрелю, но на 3% меньше в годовом сопоставлении, сообщает Argus Media со ссылкой на данные Care Ratings.



Доля экспорта в майском производстве готового проката (7,8 млн. тонн, +41,8% год к году, -13,3% к 2019) составила 15% (в апреле - 11%). Наибольший рост отгрузок продукции индийских металлургических предприятий отмечен в Италию, Турцию, Испанию , Гонконг и Непал.



Внутренний стальной спрос оценивается примерно в 6,25 млн. тонн (май 2020 - 4,8 млн. тонн) - на 25% меньше апрельского объёма.



По ожиданиям участников рынка, в ближайшие месяцы индийский стальной экспорт снизится - в связи с ростом внутреннего спроса. Ожидаемый объём в июне - около 1 млн. тонн, в июле - 0,75 млн. тонн. Внутренний спрос прогнозируется на уровне 7,5 млн. тонн и 8,5 млн. тонн соответственно.