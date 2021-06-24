Суд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторам

Срок договора аренды между КЦ "Кинотеатр Киев" и Главным управлением имуществом КГГА продлен до 2029 года.

Хозяйственный суд Киева решил вернуть помещение кинотеатра " Киев " предыдущим арендаторам - Культурному центру "Кинотеатр Киев ".

Об этом говорится в решении суда.

Суд полностью удовлетворил требования истца и постановил продлить срок договора аренды между КЦ "Кинотеатр Киев " и Главным управлением имуществом Киевской городской государственной администрации до 2029 года.

Также суд постановил взыскать в пользу культурного центра с "Синема-центр", Департамента коммунальной собственности Киева и "Киевкинофильма" по 2 100 гривен.

Сейчас это решение еще можно обжаловать в апелляции.

Напомним, кинотеатр " Киев " закрылся на инвентаризацию 7 июня 2019 года. С тех пор он не работает.

В течение 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр " Киев ". В начале 2019 года стало известно, что предыдущему арендатору кинотеатра не продлили срок аренды. Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своем намерении не продлевать срок аренды, что незаконно, то бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд, однако проиграла этот иск.

В мае 2019 года КГГА подписала договор с компанией "Синема Центр" об аренде помещений кинотеатра " Киев ". Новый арендатор пообещал, что в репертуарной политике кинотеатра останется и артхаусное, и документальное, и авторское, и образовательное кино. В ноябре в КГГА сообщили, что здание кинотеатра находится в непригодном состоянии. При обследовании выяснилось, что на потолке плесень, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции.