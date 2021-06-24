20% небанковских финучреждений отказались раскрыть владельцев

Нарушителям грозит лишение лицензий.

20% небанковских финучреждений отказались раскрыть владельцев
Фото: НБУ

Национальный банк заявил, что 20% небанковских финансовых учреждений отказались раскрыть своих владельцев.

На сайте НБУ сообщается, что 17 июня истек последний срок для подачи документов о структуре собственности. Сделали это только 1 269 из 1 580 компаний небанковского финансового рынка.

Остальные 311 компаний документов не предоставили, нарушив требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг. Худшая ситуация с ломбардами - там структуру собственности раскрыли только 65% компаний. В противоположность им, среди страховщиков документы предоставили 87% учреждений.

208 из 1 269 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства. Такие компании будут иметь четыре месяца для того, чтобы исправить недостатки.

Нарушение требований по структуре собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия, вплоть до лишения лицензии.

Согласно решению Национального банка, небанковские финучреждения должны отражать на своих сайтах информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления.

Все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о приобретении существенного участия, так о и его увеличении.

В структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

Структура собственности будет считаться непрозрачной в случаях:

  • если пакет акций раздроблен между номинальными акционерами так, чтобы каждый имел менее 10%;
  • если финучреждение де-факто владеет само собой;
  • если конечные бенефициары скрыты за оффшорными компаниями, иностранными номинальными держателями или трастами;
  • если бенефициары не согласовали приобретение права собственности с регулятором.

Напомним, что Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.

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