На заправках Коломойского подорожал бензин

На заправках Коломойского подорожал бензин

Сегодня, 24 июня, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 28,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 29,00 и 28,00 грн/л.

Отметим, что до сегодняшнего дня эта розничная сеть никак не реагировала на уровень предельных средних цен топлива, которые устанавливаются государством со средины мая.

Напомним, накануне Министерство экономики вновь повысило среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которой рассчитывается предельная розничная цена топлива на АЗС.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 30,84 грн/л, дизтоплива – 29,23 грн/л.



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