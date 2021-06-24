Импорт стали в США с начала года вырос на 7%

Импорт стали в США с начала года вырос на 7%

За май 2021 года на территорию США было ввезено 2,513 млн. тонн продукции зарубежных металлургических предприятий. Снижение объёмов по сравнению с апрелем - 4,8%, сообщает пресс-служба American Iron and Steel Institute (AISI).

В течение января-мая стальной импорт в США увеличился в годовом соотношении на 7,1% до 11,78 млн. тонн.

Импорт готового проката составил в мае 1,845 млн. тонн, что превышает показатели предыдущего месяца на 11,3%. За 5 месяцев года объёмы увеличились относительно аналогичного периода 2020 года на 8,8% до 7,966 млн. тонн. Доля импортной продукции на внутреннем рынке металлопроката США оценивается в 19%. Ключевые страны-экспортёры - Южная Корея, Япония, Турция, Германия и Тайвань.


МинПром по материалам МеталлСервис

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