Братья из Южной Африки провернули крупнейшую аферу с криптовалютой: похищено $3,6 млрд

Два брата из Южной Африки исчезли вместе с биткоинами на сумму $3,6 миллиарда, вложенными инвесторами в их криптовалютную платформу Africrypt. Юридическая фирма из Кейптауна заявляет, что не может найти мошенников, и уже сообщила об этом «Ястребам» — элитному подразделению национальной полиции. Ожидается, что братья в ближайшее время попытаются конвертировать украденную криптовалюту на одной из бирж.

Братья из Южной Африки провернули крупнейшую аферу с криптовалютой: похищено $3,6 млрд

Bloomberg

Исчезновение около 69 тысяч монет стоимостью более $4 миллиардов на апрельском пике станет самой крупной криптовалютной аферой на текущий момент. Есть даже предположения, что на фоне участившихся случаев мошенничества этот конкретный инцидент подтолкнёт регулирующие органы к более основательным мерам по наведению порядка на рынке криптовалют.

Первые признаки проблем на платформе Africrypt появились в апреле, когда биткоин взлетел до рекордного уровня. Главный операционный директор компании Амир Каджи (Ameer Cajee), старший из двух братьев, внезапно сообщил клиентам, что компания стала жертвой взлома. Он попросил их не сообщать об инциденте в полицию или юристам, так как это может замедлить процесс восстановления пропавших средств. Но некоторые скептически настроенные инвесторы всё-таки связались с юридической фирмой Hanekom Attorneys, а отдельная группа запустила в отношении Africrypt процедуру банкротства.

Расследование показало, что средства Africrypt были выведены с её южноафриканских счетов и клиентских кошельков. Криптовалюта была раздроблена на небольшие пулы биткойнов, чтобы сделать её практически неотслеживаемой.

Братья из Южной Африки провернули крупнейшую аферу с криптовалютой: похищено /geek/uploads/2021/06/3427842374723874,6 млрд

Bloomberg

Амир Каджи и его 20-летний брат Раис (Raees) создали Africrypt в 2019 году, и поначалу компания принесла инвесторам огромную прибыль. Сейчас же звонки на мобильные номера братьев переадресовываются в голосовую почту. Сайт компании не работает.

Напомним, что до этого момента самую крупную аферу с криптовалютой провернула тоже компания из ЮАР. Mirror Trading International пропала вместе с 23 тысячами биткоинов в прошлом году. Но новая афера нанесла инвесторам в три раза больший ущерб.

Стоит отметить, что Управлению финансового контроля ЮАР запрещено проводить официальное расследование в отношении Afriсrypt, поскольку криптовалюта юридически не считается финансовым продуктом. Полиция страны тоже пока никак не прокомментировала предпринимаемые действия по поимке мошенников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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