Nucor - JFE Steel Mexico ввела в строй линию цинкования

Nucor - JFE Steel Mexico ввела в строй линию цинкования

Компания Nucor - JFE Steel Mexico, которая представляет собой совместное предприятие американского и японского производителей (50:50) выдало сертификат о приемке германской группе SMS, поставившей основное оборудование для линии горячего цинкования на заводе Silao в центральной части Мексики.

Новая линия ежегодно выпускает до 400 тыс. т оцинкованного проката толщиной от 0,4 до 2,6 мм и шириной от 800 до 1850 мм. Продукция предприятия предназначена, в основном, для автомобилестроения. В его сортамент, в частности, входят высокопрочные и двухфазные стали.

О завершении строительства данной линии и начале горячих испытаний было заявлено еще в марте 2020 г. Но эпидемия коронавируса и введенные в Мексике и других странах карантинные ограничения привели к задержке введения ее в эксплуатацию более чем на год.

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