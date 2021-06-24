Ахметов инвестировал более $300 млн в свою медиагруппу, - Forbes

Соглашение было заключено в апреле, до анонсирования Зеленским ограничения влияния олигархов.

"Медиа Группа Украина" (МГУ) получила 8,37 млрд гривен (307 млн долларов) финансовой помощи от "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Это самая большая инвестиция в украинское медиа за семь лет, она была сделана еще до того, как президент объявил о планах ограничить влияние олигархов, пишет "Forbes Украина".

СКМ подписала контракт с МГУ о получении финансовой помощи в апреле 2021 года.

"Инвестиции Рината Ахметова в МГУ только на 3,8 млрд грн меньше всего объема рынка телевизионной рекламы в 2020 году, составившего, по оценке Всеукраинской рекламной коалиции, 12,2 млрд грн. Для сравнения: бюджет украинского общественного телевидения в 2021 году - 2,3 млрд грн", - отметили в Forbes.

В пресс-службе МГУ сообщили, что речь идет о "системных инвестициях СКМ" в развитие телеканалов "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1/2/3", новостного канала "Украина 24" и цифровой платформы Oll. TV.

В пресс-службе объяснили, что на решение повлияли ускорение инфляции, последствия пандемии и длительная стагнация рекламного рынка. В 2020 году объем рекламы на украинских телеканалах вырос, по данным ВРК, на 5,6%, или на 650 млн грн.

"Доходы от рекламы не покрывают затраты на производство контента. Но медиарынок остается перспективным и инвестиционно привлекательным во всем мире", - добавили в пресс-службе.

МГУ планирует выйти на безубыточность в течение пяти лет, смещая доходы в пользу неэфирных: дистрибуция, реклама и спонсорские проявления на цифровых площадках.

За прошлый год медиагруппа зафиксировала убыток в 2,8 млрд грн. По данным "СПАРК-Интерфакс", ущерб ТРК "Украина" - 1,2 млрд грн. Главные конкуренты, ICTV и СТБ, закончили прошлый год с прибылью 45 млн грн и 117 млн грн соответственно.

Наибольшей публичной инвестицией в украинском медиа пока остается покупка "Интера" Дмитрием Фирташем у Валерия Хорошковского за $2,5 млрд в 2013 году. Однако независимого подтверждения, что деньги были выплачены, не существует.

Напомним, что Верховная Рада до конца текущей сессии собирается рассмотреть законопроект об олигархах, который, среди прочего, ограничивает влияние олигархов на "новостные медиа" и запрещает им владеть ими.