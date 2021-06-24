Гвинея получила возможность нарастить экспорт бокситов

Гвинея получила возможность нарастить экспорт бокситов

В Гвинее введена в строй 125-километровая железнодорожная ветка, соединившая бокситовые рудники Santou II и Houda с портом Дапилон, что позволит нарастить экспорт данного сырья на мировой рынок.

Проект стоимостью около $1 млрд. был реализован компанией Societe Miniere de Boke (SMB), которая представляет собой совместное предприятие с участием сингапурской транспортной компании Winning Shipping, китайской группы Shandong Weiqiao, гвинейской логистической фирмы UMS International и правительства Гвинеи. SMB будет управлять железной дорогой до 2054 г., а затем передаст ее государству.

Благодаря постройке железной дороги, занявшей немногим более двух лет, Гвинея увеличит экспорт бокситов. В 2020 г. его объем составил 82,4 млн. т, из которых около 40% пришлось на долю SMB.

В целом SMB планирует вложить в экономику Гвинеи около $3 млрд. В эту сумму входит строительство бокситовых рудников и глиноземного завода, а также ряд инфраструктурных проектов.

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