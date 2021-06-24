Северный ГОК увеличил производство окатышей на 21%

Северный горно-обогатительный комбинат в январе-апреле, по оперативным данным, нарастил производство товарных окатышей на 21,2% по сравнению с январем-апрелем 2020 года – до 2,28 млн т



Выпуск железорудного концентрата за четыре месяца увеличился на 2,1%, до 4,32 млн т. Всего в апреле комбинат выпустил 460 тыс. т окатышей и 1,1 млн млн т железорудного концентрата.



СевГОК в 2020 году снизил производство товарных окатышей на 32,6% по сравнению с 2019 годом – до 5,28 млн т. Выпуск концентрата за год увеличился на 4% – до 12,74 млн т.